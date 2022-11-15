Мир 15 ноября 2022, 21:34 Польские СМИ сообщили о падении двух ракет на территории страны Польские СМИ: на территории страны упали две ракеты Pxhere

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На территории Польши упали две ракеты. Такую информацию сообщила радиостанция ZET, ссылаясь на неофициальные источники.

СМИ заявили, что ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Принадлежность снарядов не уточняется. Предварительно, два человека погибли при попадании ракет в зерносушилку.

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Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал срочную встречу правительственного комитета по безопасности и обороне после сообщения о случившемся.

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«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — процитировал слова Мюллер ТАСС.

При этом пресс-секретарь не подтвердил падение ракет на востоке страны.

Прилеты по объекту инфраструктуры 15 ноября зафиксировали в Виннице, в Харькове, Сумской и Одесской областях. Противовоздушная оборона сработала в Роменском районе Сумской области и под Николаевом. Взрывы также были слышны в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях. В целом по всей территории Украины на протяжении нескольких часов работала воздушная тревога.