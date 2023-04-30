Мир 30 апреля 2023, 14:00 Посольство России оценило вероятность разрыва дипотношений с Польшей Посол РФ в Польше Андреев сообщил о готовности к любым решениям после инцидента в Варшаве Pxhere

Читать 360tv в

Посольство России заявило о готовности к любым решениям на фоне происшествия с захватом российской школы в Варшаве. Об этом ТАСС сообщил посол России Сергей Андреев.

«Будет так, как решит руководство. Все решения у нас принимаются в центре», — сказал он.

Реклама

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшаве при поддержке полицейских ворвались в здание школы при посольстве России. После отказа работников школы открыть дверь правоохранители начали ее выламывать.

МИД России пообещал дать свой ответ на инцидент, назвав его нарушением Венской конвенции и провокационной затеей.

Ранее Андреев сообщил, что школа возобновит свою работу 10 мая в другом здании при дипломатическом представительстве.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что не видит никакого смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей.