Мир 30 апреля 2023, 14:38 Власти Варшавы определились с планами на отнятую у посольства России школу Вице-мэр Варшавы Братек: используем отнятую у посольства России школу в собственных целях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Варшавы используют отобранное у российского посольства здание школы в образовательных целях. Об этом сообщил вице-мэр польской столицы Томар Братек, его слова привело РИА «Новости».

«Мы попросим воеводу передать здание школы для образовательных целей», — сказал он.

Реклама

Братек отметил, что город после майских праздников проведет инвентаризацию здания и определит, насколько оно соответствует польским стандартам.

«По крайней мере, на первый взгляд оно полностью отвечает требования Польши», — добавил вице-мэр.

Местные власти и полиция ворвалась в здание школы при посольстве России в субботу, 29 апреля. МИД России заявлял, что такой наглый ход властей Варшавы обязательно получит жесткий ответ.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что школа переедет в другое здание при российском диппредставительстве возобновит работу после 9 мая.

Также он подчеркнул, что посольство готов к любым последствия нападения на школу, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Польшей.