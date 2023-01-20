Мир 20 января 2023, 08:32 Польшу предостерегли от поставок Leopard Украине без разрешения Германии Писториус: Польша поступит недружественно, если передаст Leopard ВСУ без разрешения ФРГ РИА «Новости»

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Польша пока не обращалась к Германии с запросом на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF. Он предупредил, что польские власти поступят «не очень дружественно», если решат передавать боевые машины без разрешения.

«Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения, тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса», — сказал Писториус.

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Министр добавил, что вопрос согласования поставок танков Leopard третьими странами должны решить 20 января. Писториус тут же отметил все виды вооружения, которые ФРГ предоставляет для ВСУ. По его словам, невозможно игнорировать обвинения в том, что Германия делает слишком мало.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью местным СМИ заявил, что поставка танков для ВСУ может состояться и без согласия Германии.

Для поставок Leopard Украине страны сначала должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Такие танки, помимо Германии и Польши, на сегодня есть у Финляндии, Дании, Испании и Греции.