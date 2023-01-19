Эксклюзив 19 января 2023, 19:47 Поставка Leopard на Украину не катастрофа — они хорошо горят Политолог Михайлов: поставки танков Leopard на Украину не помогут ВСУ переломить ситуацию Википедия

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ВСУ за минувшие сутки лишились нескольких западных артиллерийских установок и станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50. Ресурсов у них становится все меньше, а на Западе пока продолжают обсуждать, как ситуацию смогут переломить танки Leopard. Однако партнеры Украины забывают о том, что эти машины очень быстро ломаются, хорошо горят и навряд ли дотянут до обороны Киева, заявил в беседе с «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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Далее — его прямая речь.

Истощение резервов и разговоры о Leopard

Минобороны доложило об определенных успехах на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Донецком направлениях. Я бы прежде всего отметил уничтожение на Донецком направлении трех французских САУ Caesar, артиллерийской системы М-777 американского производства, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух САУ «Акация» и американской станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.

Это говорит о том, что идет истощение резервов ВСУ. То есть мы уничтожили уже большую часть старых запасов, остро стоит вопрос об ускоренной поставке новой техники на Украину со стороны ее западных партнеров.

Много обсуждается поставка танков Leopard (далее — «Леопарды») немецкого производства. Но если заказать новые танки, то концерн в Германии до конца года создаст только 15 штук. Говорилось и о поставке танков, которые принадлежат армии ФРГ, но офицеры воспротивились этому.

Польша заявила о том, что у нее есть на вооружении «Леопарды» и она передаст их ВСУ. Также польские власти указывали на то, что европейская коалиция найдет 100 танков и это, дескать, поможет сломать хребет российской армии, провести контрнаступление, наступление на Крым и так далее.

На самом деле все не так просто. Во-первых, эту технику нужно поставить; во-вторых, ее нужно обслуживать — она часто ломается. И опыт боевых действий в Сирии показал это. Турки воевали на «Леопардах», но эффективным против этих машин оказалось даже старое противотанковое оружие. В танки быстро попадали, они горели. То есть машины достаточно ненадежные.

Конечно, поставки тяжелой техники для ВСУ усугубят ситуацию, но это не катастрофа. Украине все равно не дадут перейти ни в какое наступление. Дай бог, чтобы эти танки помогли им в обороне Киева, если уже до этого дойдет.

Ситуация с поставками может резко ухудшиться

Сейчас встает вопрос о том, почему до сих пор техника беспрепятственно поставляется на Украину и мы не уничтожаем железнодорожные пути, тоннели. Может быть, нужно усилить действия в этом направлении? Нужно нейтрализовать сообщение Украины с западными партнерами. Тогда, думаю, резко ухудшится ситуация с поставкой военной помощи.

А сейчас мы видим, что в Киев приезжают делегации, министры, президенты, спокойно приезжают на поездах. Нужно сделать так, чтобы этого не было. Может быть, такие удары просто отложили до определенного момента. Но дальше уже тянуть нельзя.

Запад тем временем тоже переживает, видит, что мы берем ситуацию под полный контроль. Они же не зря запускают информационные поводы о том, что ВС РФ пойдут в наступление и надо срочно-срочно поставлять технику ВСУ. Значит, не надо их разочаровывать.

Хотелось бы рассуждать о скорой победе. Но у нас противостояние с НАТО. Это все понимают. Российские бойцы совершают подвиги. И я не сомневаюсь в том, что никакие «Леопарды» не помогут украинской армии.