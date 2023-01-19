Эксклюзив 19 января 2023, 16:32 Удары по транспортной инфраструктуре Украины остановят поставки оружия с Запада Политолог Михайлов предложил уничтожить все пути поставок западной техники на Украину Defense.gov

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Признание западными лидерами необходимости поставок тяжелого вооружения Украине для возможных ударов по Крыму — это попытка узнать общественные настроения и проверить реакцию России. Пока эти поставки не начались, необходимо нанести массированный удар по всей транспортной инфраструктуре Украины, чтобы не допустить получения ей нового вооружения. Об этом заявил специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Время для ударов

Утечки в западных СМИ о том, что Байден и другие лидеры признали, что Украине необходимо предоставить дополнительные возможности ударов по Крыму, происходят неслучайно. Это прощупывание как общественных настроений, так и реакции России.

США сейчас принуждают Германию, Францию, Англию договариваются с ними, чтобы они поставили тяжелые танки Leopard и другие бронемашины.

Канцлер Германии Шольц заявил, что готов передать Украине танки, но только после того, как США взамен предоставят боевые машины Abrams. Это тяжелые танки, которые, как ожидает Запад, помогут Украине прорваться и взять Крым.

Также говорят о тяжелых БМП Bradley, которые якобы переломят ситуацию. Но пока этого не произошло, а есть только разговоры о поставках.

Что-то планируется через месяц, что-то к весне, что-то летом. Конечно, они могут ускорить эти поставки. Пока этого не произошло, чтобы как-то минимизировать риски, России надо окончательно отрезать украинскую инфраструктуру от западных партнеров. Разгромить все транспортные узлы, все тоннели и перекрыть любые пути доставки западной техники. Сейчас мы наносим удары по военной инфраструктуре, но этого недостаточно.

Чем быстрее мы переломим ситуацию, перейдем в подготовленное наступление, тем самым мы не дадим поставить вооружение для Украины.

Несогласное население

Общественное мнение в США настроено против поставок вооружений Украине. Очень много негативных отзывов в информационном пространстве. Американцы негодуют, почему их налоги идут на поддержку страны, о которой они ничего не знают. Пусть она сражается сама за свои интересы. Хватит ущемлять экономику США.

Западные эксперты заявили, что если поставки вооружений затянут, то они понадобятся только для обороны Киева. Это правильное мнение. Поэтому нам надо затянуть и просто разгромить пути доставки. Действовать на упреждение.

Нагнетание конфликта

Выступая за подобную эскалацию, Запад прекрасно понимает, что она может перерасти в более глобальный конфликт. Но пока идет только нагнетание. Вступать в реальную борьбу с Россией западные государства не готовы.

Но я думаю, пресекать эти возможности и даже подобные идеи нужно заранее. У нас достаточно средств и возможностей для противостояния.

Сейчас наступает тот период, когда страны, негласно поддерживающие Россию, пока наблюдают, но в ближайшем будущем они предложат большую помощь по разным направлениям. Потому что все прекрасно понимают, что Россия противостоит США и всему блоку НАТО. Мировая гегемония американцев не устраивает большую часть мирового сообщества.

Сейчас наступает некий предел, после которого наступит перелом как в спецоперации, так и в общественном мнении среди западных партнеров Украины. Я думаю, что мы их принудим все-таки сесть за стол переговоров на наших условиях.