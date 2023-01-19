Мир 19 января 2023, 23:42 Польше отвели роль статиста в конфликте на Украине. В попытке выйти вперед она предложила переговоры Журналист Светов: призыв Польши к переговорам по Украине не несет никакого смысла РИА «Новости»

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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, как и все подобные противостояния стран. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда на Международном экономическом форуме в Давосе. Пока предпосылок и условий для дипломатического выхода из сложившейся ситуации якобы не наблюдается. Ничего нового в очередном высказывании польского лидера нет: он просто еще раз озвучил позицию Запада, который добивается поражения России. Роль Польши в происходящем второстепенная: ее территорией пользуются для поставок вооружений киевскому режиму.

Ожидание поражения России

В заявлении Дуды никакого призыва к миру нет. Само понятие переговоров означает для стран Запада поражение России, которого добиваются США. Американцы попросту не готовы допустить скорой капитуляции Украины, заметил в беседе с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

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«Для них стол переговоров означает, что Россия под их давлением соглашается на проигрыш. Они говорят, что любые военные конфликты завершаются переговорами. Но какие переговоры были после Второй мировой войны? Германия и Япония просто подписали капитуляции. Украину ждет такой же вариант. Чтобы этого не случилось, нам рассказывают сказки о переговорах», — подчеркнул эксперт.

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Светов добавил, что не стоит питать иллюзий на счет силы европейских политиков. В действующем конфликте все решения принимают США, позволяя остальным надувать щеки и считать себя кем-то важным. Подобные заявления не несут никакого смысла.

РИА «Новости»

С мнением Светова согласился политический советник Сергей Маркелов. Он отметил, что Дуда не сказал ничего нового. Это просто очередная попытка руководителя маленькой страны угодить НАТО, чтобы занять более выгодные позиции.

Маркелов напомнил, что польские власти регулярно меняют свою точку зрения. Сначала они предлагают переговоры, потом передают Украине свои вооружения, после просят НАТО поставить дополнительные боевые машины на границе с Россией.

«Весь этот информационный фарш полностью запутан. Одно сообщение опровергает другое. Для Польши сегодня это норма. Страна ищет свое место под Солнцем и использует простой способ лечь под коллективный Запад и занять второе место по озлобленности после стран Прибалтики», — заявил политический советник.

Он добавил, что, в отличие от бывших советских республик, Польша сохранила свое сознание и совсем в ужасный раж не падает, а преследует собственную цель — получение политической субъектности. Но единственное, чего не понимают власти Польши: Евросоюзу в таком виде страна не нужна.

«В ЕС уже есть политические субъекты, которые составили свой узкий круг и новых игроков принимать не хотят. Это Франция, Германия и немного Швейцария. Польша рассчитывает стать равной. Но ей уготована роль слуги, которого будут использовать когда и как захотят», — отметил Маркелов.

Страна-инструмент с амбициями

Хоть Польша и старается поддерживать Украину, в конфликте ей отвели только роль хаба, через которую поставляют оружие, заявили эксперты.

Как отметил Маркелов, киевский режим вообще не воспринимает соседнюю страну всерьез. США и страны Евросоюза иногда требуют от президента Украины Владимира Зеленского что-то сказать в адрес Польши, но обычно он ориентирован на страны Запада.

«Это просто страна-инструмент в руках Брюсселя и США», — пояснил политический советник роль Польши в конфликте.

При этом у государства есть свои собственные амбиции и планы на западные регионы Украины после поражения, которым она не преминет воспользоваться.

«Сейчас Польша не делает никаких попыток, потому что понимает: ей просто не дадут ничего сделать страны Запада. Но своего момента она дождется, когда Украина проиграет. Польша всегда заряжена, чтобы нанести удар в спину ослабевшему соседу», — заявил Маркелов.

Журналист Светов подтвердил, что планы у Польши на западные регионы Украины есть. Но если она их получит, то придется вернуть Германии земли, которые ей достались в 1945 году.