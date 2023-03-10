Власть 10 марта 2023, 02:57 Захарова заявила о «ползучем завоевании» Польшей территории Украины Захарова: отмечаем ползучее освоение Украины со стороны Польши РИА «Новости»

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Польша занимается «ползучим завоеванием» территории Украины, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. В качестве доказательства она привела строительство учебного центра в Волынской области и вывоз украинского чернозема польскими «союзниками».

Польская компания Lubawa планирует построить в Волынской области на Украине военно-полевой учебный центр якобы для военных ВСУ. При этом территория под строительство будет передана Польше со всеми вытекающими последствиями, отметила Захарова.

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«Очевидно, что в реальности речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как „польский добровольческий легион“», — считает дипломат.

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Также Захарова упомянула о видеороликах, на которых польские «союзники» Киева вывозят чернозем с территории Украины. Дипломат отметила, что задача у Польши одна — получить максимум выгоды от конфликта. Тем же занимается и президент Украины Владимир Зеленский, который устроил «глобальную распродажу» страны. Захарова назвала это мародерством и разграблением.