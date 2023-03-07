Мир 07 марта 2023, 17:07 Минобороны Польши опровергло поступление ЗРК Patriot на Украину Минобороны Польши: слова министра Блащака о ЗРК Patriot на Украине неверно истолковали РИА «Новости»

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не заявлял о том, что зенитные ракетные комплексы Patriot уже прибыли на Украину. Распространение такой информации, видимо, связано с ошибкой перевода, рассказали украинскому изданию «Укринформ» в польском Министерстве нацобороны.

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«Намерение вице-премьера, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — уточнили в ведомстве.

СМИ цитируют заявления Блащака, прозвучавшие в интервью журналистам испанской газеты La Razon. В публикации приводятся такие слова собеседника: «Здесь я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard в том числе достигли Украины». А в заголовке материала прямо указано: «Благодаря Польше в Украину прибыли батареи Patriot».

На сегодняшнем брифинге Мариуш Блащак заявил также, что Польша может открыть сервисный центр для ремонта танков Leopard 2, направленных на Украину, но Германия должна решить проблему нехватки запчастей.