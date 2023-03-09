Мир 09 марта 2023, 16:39 Польша втянется в конфликт из-за строительства военного центра на Украине — Захарова Представитель МИД Захарова: создание военного центра на Украине втянет Польшу в конфликт piqsels

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Возможное строительство польского военного центра на Украине втянет эту страну в конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию брифинга провели на YouTube-канале министерства.

Захарова прокомментировала информацию украинских СМИ о том, что польская компания «Любава», специализирующаяся на строительстве ангаров, построит военно-полевой учебный центр в Волынской области. Территорию под объектом якобы передадут польскому посольству.

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«В реальности речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как „Польский добровольческий легион“», — отметила представитель МИД России.

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По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский не представляет интересы своей страны. Строительство центра чревато втягиванием Польши в украинский конфликт, подчеркнула дипломат.

Днем 8 марта польский президент Анджей Дуда заявил, что не против передать все истребители МиГ-29 на нужды ВСУ, сообщили «Известия». Глава государства добавил, что на Украине есть летчики, способные управлять этими машинами.

Ранее глава Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину уже поступили батареи ПВО Patriot. Спустя время в оборонном ведомстве опровергли эту информацию.