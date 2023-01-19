19 января 2023, 19:36
Польша решила передать Украине зенитные комплексы С-60 и 70 тысяч боеприпасов
Reuters: Польша передаст Украине ЗРК С-60 с 70 тысячами боеприпасами
Власти Польши расширили пакет военной помощи Украине. В ближайшее время ВСУ получат зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч снарядов к ним, сообщило агентство Reuters.
«Новая помощь Польши Украине состоит из зенитно-артиллерийских комплексов С-60 с 70 тысячами боеприпасов», — говорится в заявление стран НАТО.
Реклама
Автоматическая пушка установки С-60 способна поражать цели на высоте до пяти тысяч метров. Практическая скорострельность на уровне 70 выстрелов в минуту способна попасть в цели, которые летят со скоростью до 300 метров в секунду.
Реклама
Эстонское правительство также сообщило о решении выделить в качестве военной помощи Украине 113 миллионов евро. По словам премьер-министра страны Каи Каллас, в пакет вошли гаубицы, гранатометы и боеприпасы.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что украинские военные получат в качестве помощи системы ПВО и зенитные установки.
Соответствующее решение было принято после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и польским главой Анджеем Дудой. Последний также объявил, что Польша направит на Украину роту танков Leopard.
Украина
Польша
Реклама
Реклама