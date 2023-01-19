Мир 19 января 2023, 19:36 Польша решила передать Украине зенитные комплексы С-60 и 70 тысяч боеприпасов Reuters: Польша передаст Украине ЗРК С-60 с 70 тысячами боеприпасами Википедия

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Власти Польши расширили пакет военной помощи Украине. В ближайшее время ВСУ получат зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч снарядов к ним, сообщило агентство Reuters.

«Новая помощь Польши Украине состоит из зенитно-артиллерийских комплексов С-60 с 70 тысячами боеприпасов», — говорится в заявление стран НАТО.

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Автоматическая пушка установки С-60 способна поражать цели на высоте до пяти тысяч метров. Практическая скорострельность на уровне 70 выстрелов в минуту способна попасть в цели, которые летят со скоростью до 300 метров в секунду.

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Эстонское правительство также сообщило о решении выделить в качестве военной помощи Украине 113 миллионов евро. По словам премьер-министра страны Каи Каллас, в пакет вошли гаубицы, гранатометы и боеприпасы.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что украинские военные получат в качестве помощи системы ПВО и зенитные установки.

Соответствующее решение было принято после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и польским главой Анджеем Дудой. Последний также объявил, что Польша направит на Украину роту танков Leopard.