Мир 11 января 2023, 17:33 Польша пообещала передать Украине роту танков Leopard Президент Польши Дуда после встречи с Зеленским пообещал передать Украине танки Leopard

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Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил президент республики Анджей Дуда. Перед этим он провел рабочую встречу во Львове с литовским и украинским коллегами Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления провело Польское телевидение.

«Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», — рассказал президент Польши.

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Дуда добавил, что для реализации поставок танков нужно выполнить несколько формальных требований. Глава республики отметил, что рота Leopard станет первым пакетом военной помощи международной коалиции.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался передавать Украине танки, если страну не поддержит «широкая коалиция». По словам политика, республика вела переговоры о поставках тяжелого вооружения для нужд ВСУ с представителями Германии.

В польском Минобороны заявляли о намерении создать сильнейшую в Европе армию. По мнению политолога Юрия Светова, из-за этого может произойти столкновение с Россией.