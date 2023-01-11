Мир 11 января 2023, 20:36 Литва решила передать Украине установки ПВО и зенитные комплексы Президент Науседа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки РИА «Новости»

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Литва передаст на Украину системы ПВО и зенитные установки. Об этом на брифинге после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и польским главой Анджеем Дудой заявил президент Литвы Гатанас Науседа.

«Сегодня я могу сообщить хорошие новости Украине. Мы передаем системы ПВО и зенитные установки», — сказал Науседа.

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Президент Дуда после этой встречи также объявил, что Польша направит на Украину роту танков Leopard.

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Ранее стало известно, что США в рамках очередного пакета помощи передадут украинцам ЗРК Patriot. Пентагон сообщил, что обучение солдат ВСУ обращению с новой техникой начнется уже на следующей неделе и продлится несколько месяцев.

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, это решение подтверждает участие американцев в боевых действиях на Украине. Россия считает, что поставка такого вооружения ВСУ лишь затягивает этот конфликт. Подобные действия западных партнеров Украины ведут к эскалации ситуации.