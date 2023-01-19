Мир 19 января 2023, 14:38 Эстония передаст Украине военную помощь более чем на 110 миллионов евро Премьер Каллас: Эстония передаст Украине вооружение на 113 миллионов евро Defense.gov

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Эстонское правительство решило выделить для военной помощи киевскому режиму 113 миллионов евро. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила на своей странице в Twitter.

«В пакет войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы», — написала она.

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По словам Каллас, Эстония передаст именно то, что украинская сторона хотела. Премьер предложила другим странам также «заглянуть в свои запасы» и увеличить темпы промышленного производства для поддержки киевского режима.

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Чтобы возместить переданное Украине оборудование, эстонские власти направили заявку на получение денег из Европейского фонда мира.

Вместе с новым пакетом общий объем военной помощи от Эстонии составит 370 миллионов евро. Это свыше 1% ВВП государства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на тему поставок Украине вооружений для атаки России сама по себе опасна.