Мир 16 ноября 2022, 22:50 Польша не стала задействовать четвертую статью Устава НАТО после ситуации с ракетами Премьер-министр Моравецкий: Польша решила не задействовать четвертую статью Устава НАТО РИА «Новости»

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Польша отказалась от планов применить четвертую статью Устава НАТО после ЧП с ракетой. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Его слова передал ТАСС.

«Новые сведения привели нас к тому, что атака на Польшу не была запланирована.<...> По нашей информации, на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши», — сказал Моравецкий.

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Четвертая статья Устава НАТО гласит, что любой член альянса при возникновении угрозы может вынести на публичное обсуждение организации потенциальные риски.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил о своем намерении воспользоваться этой возможностью после того, как 15 ноября на востоке страны приземлились две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.

СМИ сразу же обвинили Россию, однако МИД РФ опроверг эти слухи и назвал их провокацией ради эскалации конфликта. Позже президент Польши Анджей Дуда согласился, что доказать, откуда ракеты были запущены, нельзя.

Тем не менее, НАТО рассмотрел этот вопрос, но не нашел причин считать, будто Россия готовит нападение на альянс.

Глава Минобороны США Ллойд Остин добавил, что ведомство располагает информацией, подтверждающей выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО.

Несмотря на это заявление, США все равно возлагают ответственность за ЧП на Россию.

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