Мир 16 ноября 2022, 15:37 НАТО не смог найти признак того, что Россия планирует напасть на альянс Генсек НАТО Столтенберг: нет признаков, что Россия готовит нападение на альянс РИА «Новости»

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НАТО не нашло причин считать, будто Россия готовит нападение на альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передало Lenta.ru.

«Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО», — сказал он по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.

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До этого Столтенберг согласился, что на территории Польши могли упасть ракеты системы ПВО Украины. Но при этом, по его словам, ничто не указывает на преднамеренный характер инцидента. То же сказал и президент Польши Анджей Дуда — ракета украинской ПВО. И при этом, также сказал, ничего не указывает на то, что это была российская ракета. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент невозможно установить принадлежность ракет той или иной стране.

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В связи с произошедшим Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора. Четвертая статья — предпоследний шаг в системе реагирования НАТО на угрозы. Пятая статья подразумевает уже коллективный военный ответ.