Мир 16 ноября 2022, 21:13 США возложили ответственность за ситуацию с ракетами в Польше на Россию Белый дом: Россия виновата в падении ракет в Польше не зависимо от итогов расследования РИА «Новости»

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США возлагают ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию, не принимая во внимание результаты расследования. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, его обращение опубликовано на сайте Белого дома.

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая выпустила шквал ракет по Украине», — заявил Уотсон.

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Соединенные Штаты до сих пор не увидели свидетельств, которые бы противоречили предварительным выводам, что на территорию Польши упала украинская ракета.

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Представитель Совета нацбезопасности отметил, что США «продолжат оценивать и прозрачно делиться любой новой информацией по мере ее поступления».

Две ракеты упали в Польше вблизи границы с Украиной 15 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что это могли быть ракеты системы ПВО Украины. Украинские военные признали, что 15 ноября около границы с Польшей работали системы противовоздушной обороны.