Мир 07 марта 2023, 16:39 Польша изъявила готовность ремонтировать отправленные Украине танки Leopard Минобороны: Польша готова организовать ремонт танков Leopard, поставленных на Украину YouTube

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Польша готова организовать сервисный центр для ремонта танков Leopard 2, направленных на Украину. Об этом сообщил глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак сегодня на брифинге.

По плану, цех расположится на заводе «Бумар-Лабенды» в Гливицах, где для такой работы есть соответствующие условия.

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«Но есть важная проблема — нехватка запчастей. Ее может решить только немецкая оборонная промышленность», — подчеркнул Блащак.

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Он собирается обсудить этот вопрос с немецким коллегой Борисом Писториусом во время встречи в Стокгольме.

На Украину уже поступили первые танки Leopard, как и зенитно-ракетные комплексы Patriot. В течение недели поступит еще 10 танков, всего Польша обещала 14. Глава Минобороны Польши назвал свою страну «главным пунктом передачи помощи и одним из крупнейших доноров». При этом несколько дней назад СМИ писали о «критических разногласиях» между Польшей и Германией, которые мешают поставкам вооружений на Украину.