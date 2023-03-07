07 марта 2023, 15:41
Украина получила первые системы Patriot и танки Leopard — глава Минобороны Польши
Глава Минобороны Польши Блащак: на Украину прибыли первые танки Leopard и ЗРК Patriot
Первые танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы Patriot уже поступили на Украину, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. В интервью аргентинской газете La Razon он рассказал, что добиться поставок этой техники удалось благодаря его стране.
По словам Блащака, Украина получила батареи ЗРК Patriot и танки Leopard именно благодаря усилиям Польши.
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«Мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — подчеркнул министр обороны республики.
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Блащак добавил, что с начала проведения спецоперации Польша поставила Украине вооружения на сумму более 2,2 миллиарда евро. Министр напомнил, что польские власти также обучали украинских солдат обращаться с западной техникой.
Журналисты поинтересовались у Блащака, что он думает по поводу поставок истребителей. Министр обороны ответил, что решение о потенциальной отправке боевых самолетов на Украину должны принимать на более широком союзническом уровне.
Глава польского Минобороны пообещал, что в течение недели для нужд ВСУ отправят еще 10 танков Leopard 2. Всего республика запланировала передать 14 подобных машин.
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