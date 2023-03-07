Важное 07 марта 2023, 15:19 Польша анонсировала передачу Украине еще 10 танков Leopard 2 до конца недели Минобороны Польши пообещало передать Украине 10 танков Leopard 2 в течение недели YouTube

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Польша продолжит поставлять оружие на Украину, заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Во время брифинга он уточнил, что в течение недели для нужд ВСУ отправят еще 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных, сообщил ТАСС.

Глава Минобороны рассказал о разговоре со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Министры договорились, что Блащак будет отвечать за создание коалиции стран, имеющих танки Leopard 2А4, а Писториус — за создание коалиции с танками Leopard 2А6.

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«Я сделал так, что такая коалиция создана, 14 польских танков, четыре уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину», — объяснил Блащак.

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