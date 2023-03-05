Мир 05 марта 2023, 20:08 Конфликт Германии и Польши помешал поставкам оружия Украине Bloomberg: у Германии и Польши есть критические разногласия по Украине Викимедиа

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Между Германией и Польшей возникли критические разногласия, которые препятствуют поставкам оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее польские власти ополчились на канцлера Олафа Шольца, который заявил об отказе Германии предоставлять Leopard 2 ВСУ, если это решение не поддержат другие союзники по НАТО.

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Однако когда Шольц одобрил передачу танков Украине, поляки стали обвинять власти Германии в том, что те не шлют запасные части для старых моделей этих танков, а они нужны украинским военным.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у ФРГ нет запчастей для старой версии Leopard. Таким образом, у Запада не получится собрать обещанные Украине два батальона Leopard.

Польша анонсировала совместные с США и Германией военные учения. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал их сигналом для России о том, что альянс сохранил свою мощь.

В Германии наблюдается нехватка военной техники, это связано с оказанием военной помощи Украине. Так, только треть из обещанных ВСУ танков Leopard могут участвовать в боевых действиях.