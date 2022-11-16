Мир 16 ноября 2022, 13:34 Польша инициировала созыв Совета НАТО из-за угрозы территориальной целостности Глава МИД Венгрии Сийярто: Польша потребовала созвать Совет НАТО РИА «Новости»

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Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на польского коллегу Збигнева Рау. Об этом написало РИА «Новости».

Четвертая статья Вашингтонского договора гласит, что если государство-член почувствовало «угрозу своей территориальной целостности и суверенитету», оно вправе «инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО», пояснил Сийярто.

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Четвертая статья — предпоследний шаг в системе реагирования НАТО на угрозы, напомнило РИА ФАН. Пятая статья подразумевает уже коллективный военный ответ. Однако по данным министра иностранных дел Венгрии, об этом сейчас речь не идет.

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Накануне вечером в Польше упали две ракеты, погибли два человека. Вначале западные СМИ и Украина обвинили во всем Россию, однако, когда самолет НАТО отследил траекторию падения одной из ракет, стало ясно, что этот вариант маловероятен. Минобороны России сегодня заявило, что обломки ракет принадлежат Украине — их идентифицировали российские эксперты в сфере ОПК.