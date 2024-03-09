Мир 09 марта 2024, 09:24 Польша допустила присутствие сил НАТО на Украине Глава МИД Польши Сикорский: присутствие сил НАТО на Украине не невообразимо Soeren Stache/dpa/globallookpress

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Идея о присутствии войск западных стран на Украине не является такой уж немыслимой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым», — процитировала Сикорского газета Rzeczpospolita.

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Он признался, что «высоко оценивает» инициативу Макрона по отправке вооруженного контингента Запада на Украину. Глава МИД Польши пояснил, что «речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина».

Макрон в конце февраля заявил, что лидеры западных стран на конференции в Париже «в свободной и прямой манере» обсуждали отправку сухопутных войск на Украину и пока не достигли соглашения, однако «ничего не может быть исключено». Французский президент добавил, что Запад сделает все, чтобы «не позволить России победить». Позже Макрон оправдывался тем, что «не исключать чего-то не означает делать это».