Мир 09 марта 2024, 03:15 «Чтобы Путин боялся». В Польше слова Макрона о НАТО на Украине восприняли как угрозу России Глава МИД Польши Сикорский заявил о словах Макрона, что бояться должен Путин Sebastian Kahnert/dpa / Global Look Press

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск НАТО на Украину. Он заявил, что эта инициатива полезна тем, что оказывает давление на Россию. Слова Сикорского привело польское издание Rzeczpospolita.

«Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что речь идет о том, чтобы это боялся [президент России Владимир] Путин, а не мы Путина», — заявил Сикорский.

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Глава польского МИД отметил, что «Запад должен реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию». Сикорский допустил присутствие сил НАТО на Украине.

В конце февраля Европу взбудоражили слова Макрона о возможной отправке на Украину войск НАТО. Запад сделает все, чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.