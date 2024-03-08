Мир 08 марта 2024, 18:24 Макрон оправдался за слова про отправку военных на Украину Макрон откорректировал собственное заявление об отправке военных на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон откорректировал свои слова о возможности отправки европейских военных на Украину. В эфире BFMTV он оправдался, заявив: «не исключать чего-то — не означает делать это».

«Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — сказал Макрон журналисту.

Реклама

Президент Франции допустил, что страна может ввести свои войска на Украину, если российская армия продвинется в сторону Одессы или Киева. Вопрос обсуждали на конференции в Париже, но к консенсусу не пришли.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню добавил, что речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях. Например, западные военные на украинской земле могут заниматься разминированием и обучением солдат ВСУ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в пух и прах разнесла Францию за оставленные позиции в Мали и открытие новой миссии. Она назвала позором на весь мир неисполненные обязательства.