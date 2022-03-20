Украинские националисты обстреляли жителей Рубежного при эвакуации

Украинские националисты открыли огонь по мирным жителям во время их эвакуации из города Рубежное. Об этом сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.

«Украинские нацисты обстреляли гражданское население Рубежного во время эвакуации», — написало ведомство в Telegram-канале.

Ранее один из жителей Рубежного рассказал, что украинские военные обстреливали жилые кварталы города, чтобы потом показать разрушения западным журналистам. Националисты собирались преподнести информацию так, якобы Рубежное обстреливали не они.

Жителям города уже привезли первую партию гуманитарной помощи. Поставки продуктов, по словам людей, прекратились еще 5 марта. Население продолжают эвакуировать из опасных районов. Бойцы Народной милиции ЛНР уже подняли Знамя Победы над администрацией города.

Гуманитарную помощь приводят и в другие населенные пункты на Украине. Волонтеры общественной организации «Русь Триединая» днем 19 марта привезли продукты в село Стрелечье Харьковской области. Они раздали гуманитарную помощь детям и пациентам местной больницы.