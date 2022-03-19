Житель Рубежного рассказал, как ВСУ стреляли по городу, чтобы показать разрушения западным СМИ

Украинские военные обстреливали жилые кварталы города Рубежное в ЛНР, чтобы потом показать разрушения западным журналистам. Об этом рассказал один из местных жителей.

«[ВСУ] стреляли по домам мирных, чтобы выбить больше людей а потом приехали журналисты западные и показали на весь мир, что это якобы не украинцы творят. Вот это все натворили, весь бардак натворили украинцы», — сказал мужчина в комментарии РИА «Новости».

Город удалось освободить от украинских вооруженных формирований. Флаг ЛНР подняли над администрацией Рубежного 17 марта. Сегодня мирным жителям привезли первую партию гуманитарной помощи, сообщил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.