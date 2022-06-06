Полный разрыв отношений между Россией и США невозможен, заявил посол Салливан

Разрыв дипломатических отношений между Россией и США невозможен, необходимо сохранить посольства. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

«Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом… Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — подчеркнул американский дипломат.

О разрыве отношений между странами упомянула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что все это началось давно, когда коллективный Запад во главе с США начал препятствовать строительству газопровода в Европе.

Запад продолжает санкционную политику против России. ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В список вошло 71 предприятие из России и Белоруссии, а также ряд физических лиц, в том числе и Мария Захарова.