Страны Запада во главе с США давно встали на путь разрыва отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7. Дипломат отметила, что все началось с препятствования строительству и запуску газопроводов.

«Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией», — заявила Захарова.

России запрещали строить газопровод в Европу, и это делали США, оказывая давление на Германию, напомнила дипломат. Америка считала, что Европа не должна получать российский газ. Также Захарова напомнила о прекращении переговоров по облегчению визового режима, которые были прерваны без объяснения причин после 20 лет работы в этом направлении.

Отношение Евросоюза к Украине Захарова назвала подлым. ЕС не раз давал обещание о приеме Украины в союз, но в итоге заявили, что стана не получит даже статус кандидата в членство.