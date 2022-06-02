США объявили санкции против Захаровой, Решетникова, Файзуллина

Минфин США расширил санкционный список россиян. В дополненный перечень вошли официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр строительства Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транс порта Виталий Савельев. Об этом сообщил ТАСС.

Также в списке оказались народный артист Российской Федерации Сергей Ролдугин и бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов. Горно-металлургическая компания «Северсталь», которой владеет Мордашов, должна завершить все сделки с Соединенными Штатами до 31 августа. Под ограничения подпала и российская золотодобывающая компания Nordgold — с ним сделки необходимо завершить до 1 июля.

Кроме того, санкции распространились на семь российских яхт и три самолета.

Исключения Минфин США сделал для транзакций, связанных с выплатой пенсий американцам — на эти операции санкции не распространяются.

Власти США не намерены отменять санкции против России до окончания ее спецоперации на Украине, ранее заявили в американском Госдепартаменте.