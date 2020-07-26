Полное бессрочное прекращение огня наступит в ДНР с 27 июля

ДНР переходит к полному и бессрочному прекращению огня в связи с договоренностям, достигнутыми 22 июля на переговорах контактной группы в Минске. По этой причине всем военнослужащим Народной милиции запрещено применять любое вооружение, в том числе стрелковое оружие, с 27 июля, 00:01.

Контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе 22 июля. Они подразумевают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, включая снайперский, размещение вооружения в населенных пунктах. Помимо этого нарушители понесут дисциплинарную ответственность за несоблюдение режима прекращения огня.

Приказы о прекращении огня должны вступить в силу с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровать ему каждый пункт Минских соглашений. Это необходимо для понимания того, какие из них можно выполнить.

Киев передал представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР списки для взаимного обмена пленными в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.