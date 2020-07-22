Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Об этом сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным пресс-службы ведомства, соответствующие приказы руководства вооруженных формирований Украины и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта вступят в силу с 27 июля, пишет РИА «Новости».

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выступил с заявлением о том, что Киев решил «отказаться» от самопровозглашенных республик Донбасса и Крыма, чтобы не платить деньги людям, которые там живут. По словам бывшего украинского депутата, последние годы Киев своими решениями только отталкивал от себя ушедшие территории.

При этом Мураев отметил, что Киев находит кучу оправданий своим действиям.