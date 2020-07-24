Зеленский настаивает на расшифровке пунктов Минских соглашений
«Мы хотим расшифровки каждого пункта „Минска“. Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», —приводятся слова Зеленского на сайте президента Украины. Глава государства заявил об этом во время посещения Станицы Луганской вместе с швейцарским коллегой Симонеттой Соммаругой.
Зеленский также отметил, что в офисе президента и в ходе переговоров Контактной группы в Минске, в частности, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня, а также другие пункты.
На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Дипломат также предположила, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и «расшифровать» соглашение. На уточнение ведущего о небольшом объеме текста соглашений Захарова добавила: «Они же дети».