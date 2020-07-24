Зеленский настаивает на расшифровке пунктов Минских соглашений

Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это необходимо для того, чтобы понять, какие из них можно выполнить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта „Минска“. Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», —приводятся слова Зеленского на сайте президента Украины. Глава государства заявил об этом во время посещения Станицы Луганской вместе с швейцарским коллегой Симонеттой Соммаругой.

Зеленский также отметил, что в офисе президента и в ходе переговоров Контактной группы в Минске, в частности, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня, а также другие пункты.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Дипломат также предположила, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и «расшифровать» соглашение. На уточнение ведущего о небольшом объеме текста соглашений Захарова добавила: «Они же дети».