Киев передал списки для обмена пленными с ДНР и ЛНР

Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР списки для взаимного обмена пленными.

«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Ранее также контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Согласно их итогам, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

Первый в 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20, уточнило РИА «Новости».

29 декабря 2019 года состоялся первый большой обмен пленными между Украиной и Донбассом. Киев, Донецк и Луганск договорились провести обмен в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров несколькими днями ранее — 23 декабря. Процедура прошла на линии соприкосновения, у контрольно-пропускного пункта «Майорское», Горловка.