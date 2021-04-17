Полиция Чехии не подтвердила связь Петрова и Боширова со взрывом в Врбетице

В полиции Чехии не могут подтвердить связь между розыском граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова и взрывом в Врбетице в 2014 г, в причастности к которому заподозрили российских дипломатов.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление чешской полиции.

В Чехии объявили в розыск двух россиян. Как сообщила пресс-служба МВД страны, они использовали российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

Их подозревают в причастности к особо тяжкому преступлению, сообщили в ведомстве, уточнив, что оно расследуется до сих пор. Однако, что это за преступление не уточнялось.

Это произошло сразу после того, как власти Чехии объявили о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства. Их подозревают в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, которые произошли в октябре и декабре 2014 года. Уголовное дело по данному факту расследуется до сих пор, добавил чешский премьер Андрей Бабиш.

В посольстве России в Праге подтвердили информацию о высылке дипломатов. Там пояснили, то посла вызвали в МИД страны.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать последствия «подобных фокусов».