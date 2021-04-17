Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова

Двух россиян объявили в розыск в Чехии. Как сообщила пресс-служба МВД страны, они использовали российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

По данным ведомства, их подозревают в причастности к особо тяжкому преступлению, которое расследуется до сих пор.

По предварительным данным, в 16 октября 204 года они сначала находились в Праге, а потом переехали в Моравскосилезский край и Злинский края.

В полиции считают, что подозреваемые после сменили документы на молдавский паспорт Николая Попа и паспорт гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Ведомство опубликовало фотографии объявленных в розыск.

На снимках изображены люди, на которых похожи те, кого Великобритания назвала агентами ГРУ и заявила. что они причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Петров и Баширов дали интервью, в котором сказали, что приезжали в Солсбери, чтобы посмотреть на собор, и что ранее не знали о существовании человека с фамилией Скрипаль.

Бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Британские власти обвинили в покушении Россию, заявив, что был применен яд «Новичок».

Власти Чехии объявили, что они высылают из страны 18 сотрудников российского посольства по подозрению в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш напомнил, что уголовное дело по данному факту расследуется до сих пор.

Информацию о высылке дипломатов подтвердили в посольстве России в Праге. Там пояснили, то посла вызвали в МИД страны.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать последствия «подобных фокусов».