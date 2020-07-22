Полицейские США сломали технику российских журналистов

Съемочная группа российского Первого канала находится в США, где освещает протесты в Портленде. Американские полицейские напали на журналистов и сломали камеру оператору.

Корреспондент агентства РИА «Новости» сообщил, что правоохранители США во время протеста напали на российских телевизионщиков. Оператор Вячеслав Архипов пытался снять протестующих, которые хотели поджечь зал суда, в это время полицейский ударил его дубинкой по руке, отобрал камеру и разбил ее об асфальт. А самого Архипова повалил на землю.

Все это снимала на телефон его коллега Юлия Ольховская. Другой полицейский напал на нее сзади, отобрал телефон, схватил девушку за голову и сорвал шлем. Журналистка вдохнула слезоточивый газ — ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров. Все пострадавшие имели при себе бейджи прессы.

Демонстранты в Портленде протестуют против жестокости полиции после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его грубо задержали сотрудники, и после их действий мужчина умер. Протестующие ежедневно собираются около здания суда. Сначала местная полиция разгоняла толпу с помощью слезоточивого газа, но после губернатор штата запретил это делать.

Позже президент США Дональд Трамп выпустил распоряжение о защите американских памятников. После него в Портленде демонстрантов начали задерживать люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков.

На фоне волнений в США, связанных с движением Black Lives Matter, неожиданную популярность обрел блогер CatboyKami. Он снимается в своих роликах с выкрашенным в черный цвет лицом. Кроме этого, в таком виде блогер рассказывает расистские шутки и оскорбляет случайных темнокожих собеседников и видеочатах.