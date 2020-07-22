Полицейские США сломали технику российских журналистов
Корреспондент агентства РИА «Новости» сообщил, что правоохранители США во время протеста напали на российских телевизионщиков. Оператор Вячеслав Архипов пытался снять протестующих, которые хотели поджечь зал суда, в это время полицейский ударил его дубинкой по руке, отобрал камеру и разбил ее об асфальт. А самого Архипова повалил на землю.
Все это снимала на телефон его коллега Юлия Ольховская. Другой полицейский напал на нее сзади, отобрал телефон, схватил девушку за голову и сорвал шлем. Журналистка вдохнула слезоточивый газ — ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров. Все пострадавшие имели при себе бейджи прессы.
Демонстранты в Портленде протестуют против жестокости полиции после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его грубо задержали сотрудники, и после их действий мужчина умер. Протестующие ежедневно собираются около здания суда. Сначала местная полиция разгоняла толпу с помощью слезоточивого газа, но после губернатор штата запретил это делать.
Позже президент США Дональд Трамп выпустил распоряжение о защите американских памятников. После него в Портленде демонстрантов начали задерживать люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков.
На фоне волнений в США, связанных с движением Black Lives Matter, неожиданную популярность обрел блогер CatboyKami. Он снимается в своих роликах с выкрашенным в черный цвет лицом. Кроме этого, в таком виде блогер рассказывает расистские шутки и оскорбляет случайных темнокожих собеседников и видеочатах.