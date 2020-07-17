Расизм и другие развлечения. Как блогер CatboyKami делает деньги на скандалах

Ролики австралийского блогера CatboyKami набирают популярность в Сети. В них молодой человек раскрашивает себе лицо в черный цвет и оскорбляет своего собеседника расистскими шутками. Что известно о провокационном блогере — в материале «360».

После массовых протестов на Западе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, толерантность среди людей вышла на новый уровень. Корпорации меняют свои названия и логотипы брендов, под удар попадают памятники и достопримечательности, даже одну из улиц переименовали в «Black Lives Matter». А в США требуют выплаты афроамериканцам за «рабство предков».

На фоне этой волны в Сети появился свой, как называют его в соцсетях, «герой нашего времени». CatboyKami высказывает негативные мысли в отношении темнокожих, а его шутки зачастую на грани абсурда и дискриминации.

Что известно о CatboyKami?

Источник фото: Twitter

Информации о скандальном блогере достаточно мало. Известно, что он родился в Австралии, городе Брисбен. Ему около 21 года. Настоящее имя CatboyKami нигде не фигурирует. По словам самого блогера, в детстве ему поставили диагноз «аутизм».

Ранее молодой человек использовал ник Lolisoks. Свой YouTube-канал он запустил в начале 2016 года. В нем он записывал стримы, видео-реакции и проводил дебаты. Затем CatboyKami переключился на аниме — он переодевался в персонажей японских мультиков, преимущественно женских.

Настоящая слава к нему пришла в июне 2020 года, когда он начал выкладывать ролики из Omegle, аналогичной Chatroulette, в которой по видеосвязи общаются два случайно подобранных друг для друга человека. CatboyKami намазывал себе лицо черным цветом, говорил на афроамериканском английском диалекте и называл темнокожих «нигерами». В США нельзя так обращаться к афроамериканцам — это слово считается серьезным оскорблением. Так белые хозяева называли своих рабов.

При этом блогер использовал все имеющиеся для темнокожих стереотипы: золотые массивные цепи, пистолет и упаковку из-под курицы из KFC.

В другом видео CatboyKami переоделся в полицейскую форму и начал пародировать сцену задержания Джорджа Флойда.

«Лечь на землю! Я должен положит колено на твою шею», — говорит блогер. Именно из-за этого и погиб Флойд в конце мая — один из полицейских во время задержания наступил ему коленом на горло и перекрыл доступ кислорода.

У молодого человека много подобных роликов. Почти все они так или иначе основываются на оскорблении темнокожих и расистских высказываниях.

Реакция пользователей

В социальных сетях стример вызвал неоднозначную реакцию. Одни пользователи обвиняют его в расизме и призывают всех жаловаться на него.

«Пожалуйста, пожалуйтесь на CatboyKami на всех платформах. Tiktok, Twitter, Instagram и так далее. Это зашло слишком далеко и это не смешно», — написала ahabreh.

«Его зовут CatBoyKami. Twitter, сделай свое дело и уничтожь карьеру этого человека», — призвал другой пользователь.

Другие — создают фан-клубы и всячески поддерживают CatboyKami, считая его высказывания «свободой слова». На стороне блогера выступают некоторые русскоязычные пользователи. Они считают, что таким образом он выражает свое мнение и олицетворяет понятие «черный юмор».

Вместе с тем, пользователям все-таки удалось заблокировать TikTok и Instagram молодого человека. Однако он не отчаивается и уже создал резервные аккаунты, куда перезаливает свои ролики. Пиарить его помогают и поклонники, которые создают группы и сообщества с его «творчеством».