    25 июня 2020, 15:22

    «Мятежный регион». Автономная зона в Сиэтле стала вызовом правительству США

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    В центре Сиэтла вот уже несколько недель существует Автономная зона Капитолийского холма. Ее захватили участники беспорядков. Территория не подчиняется властям. Но теперь часть протестующих покидает автономную зону, сообщает CNN со ссылкой на рэпера Раза Симона — одного из лидеров протеста.
    «Мятежный регион». Автономная зона в Сиэтле стала вызовом правительству США

    «Многим мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому грустно, что мы сейчас находимся в Америке. Многие люди собираются уйти, многие уже ушли», — цитирует РИА «Новости» заявление рэпера.

    Бессилие перед второй поправкой

    Несколько недель назад протестующие в Сиэтле установили прямо на дорогах заграждения и палатки. Руководство города решило не воевать с демонстрантами, а попытаться смягчить обстановку, и вывело правоохранителей из местного полицейского участка. В итоге это здание заняли участники беспорядков. Некоторые из них требовали расформировать полицию Сиэтла, а также перестать ущемлять права афроамериканцев.

    Дональд Трамп несколько раз говорил о необходимости силой разогнать протестующих зоны. 11 июня в интервью телеканалу Fox News он заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно лишь силами Национальной гвардии США. Президент Штатов не раз называл местных участников беспорядков анархистами и упрекал главу города в бездействии.

    Трамп заявил, что не допустит создания еще одной автономной зоны в другом штате. «Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!» — заверил политик. Об этом он по традиции написал в Twitter. При этом сотрудники социальной сети уже поместили рядом с текстом президента предупреждение, что пост содержит угрозы людям.

    «Мятежный регион». Автономная зона в Сиэтле стала вызовом правительству США | Изображение 1
    Источник фото: Twitter/Donald J. Trump

    На этой неделе мэр Сиэтла Дженни Деркан наконец заявила, что митингующим необходимо разойтись по домам. Она объявила об упразднении автономной зоны, а также о возвращении полиции в участок, расположенный на захваченной территории. Такое решение Деркан приняла после того, как местные полицейские получили сообщение о стрельбе и попытались проникнуть в автономную зону.

    Однако правоохранители столкнулись с сопротивлением. Стоит напомнить, что американцы по закону могут свободно носить оружие. Такое право им дает вторая поправка к Конституции. В итоге один из пострадавших умер от полученных ранений, второй попал в больницу.

    Вызов правительству

    «Эта зона является мятежным регионом, который незаконно бросает вызов авторитету центрального правительства и призван стимулировать действия подражателей по всей стране как часть скоординированного заговора с целью дестабилизации США», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

    По его словам, правительство сейчас разделено, потому что демократы на федеральном и местном уровнях отвергают предложения Трампа использовать военную силу для освобождения «оккупированной территории».

    Подобные зоны могут существовать, пока демократы играют в опасные игры и не позволяют правительству выполнить свой долг по защите населения от захвата территорий радикалами

    Эндрю Корыбкополитолог.

    Попытки организовать другие автономные зоны

    Ранее группа протестующих уже пыталась заблокировать движение в Вашингтоне, недалеко от Белого дома. Демонстранты пробовали выставить там палатки и объявить это место автономной зоной по примеру Сиэтла.

    Подобная попытка была и в городе Портленде, штат Орегон. Там территорию провозгласили Автономной зоной Патрика Киммонса — в честь темнокожего бандита, застреленного два года назад. Правда, зона занимала всего лишь один перекресток и четыре здания на нем.

    Да и просуществовала она недолго. Почти сразу правоохранители разогнали толпу. При этом, по словам полицейских, они не использовали ни газ, ни силу. Зато протестующие за одну ночь нанесли «огромный ущерб зданиям и предприятиям» на северо-западе города. На улицу вышел даже сам мэр, чтобы помочь прибрать мусор за участниками беспорядков.

    Беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Тогда местные жители вышли на улицы с требованием прекратить произвол правоохранителей, звучали антирасистские лозунги. Относительно мирные протесты переросли в мародерство и даже в снос исторических памятников. Власти страны обсуждают реформу полиции.