«Мятежный регион». Автономная зона в Сиэтле стала вызовом правительству США

«Многим мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому грустно, что мы сейчас находимся в Америке. Многие люди собираются уйти, многие уже ушли», — цитирует РИА «Новости» заявление рэпера.

Бессилие перед второй поправкой

Несколько недель назад протестующие в Сиэтле установили прямо на дорогах заграждения и палатки. Руководство города решило не воевать с демонстрантами, а попытаться смягчить обстановку, и вывело правоохранителей из местного полицейского участка. В итоге это здание заняли участники беспорядков. Некоторые из них требовали расформировать полицию Сиэтла, а также перестать ущемлять права афроамериканцев.

Дональд Трамп несколько раз говорил о необходимости силой разогнать протестующих зоны. 11 июня в интервью телеканалу Fox News он заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно лишь силами Национальной гвардии США. Президент Штатов не раз называл местных участников беспорядков анархистами и упрекал главу города в бездействии.

Трамп заявил, что не допустит создания еще одной автономной зоны в другом штате. «Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!» — заверил политик. Об этом он по традиции написал в Twitter. При этом сотрудники социальной сети уже поместили рядом с текстом президента предупреждение, что пост содержит угрозы людям.

Источник фото: Twitter/Donald J. Trump

На этой неделе мэр Сиэтла Дженни Деркан наконец заявила, что митингующим необходимо разойтись по домам. Она объявила об упразднении автономной зоны, а также о возвращении полиции в участок, расположенный на захваченной территории. Такое решение Деркан приняла после того, как местные полицейские получили сообщение о стрельбе и попытались проникнуть в автономную зону.

Однако правоохранители столкнулись с сопротивлением. Стоит напомнить, что американцы по закону могут свободно носить оружие. Такое право им дает вторая поправка к Конституции. В итоге один из пострадавших умер от полученных ранений, второй попал в больницу.

Вызов правительству

«Эта зона является мятежным регионом, который незаконно бросает вызов авторитету центрального правительства и призван стимулировать действия подражателей по всей стране как часть скоординированного заговора с целью дестабилизации США», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, правительство сейчас разделено, потому что демократы на федеральном и местном уровнях отвергают предложения Трампа использовать военную силу для освобождения «оккупированной территории».

Подобные зоны могут существовать, пока демократы играют в опасные игры и не позволяют правительству выполнить свой долг по защите населения от захвата территорий радикалами Эндрю Корыбко политолог.

Попытки организовать другие автономные зоны

Ранее группа протестующих уже пыталась заблокировать движение в Вашингтоне, недалеко от Белого дома. Демонстранты пробовали выставить там палатки и объявить это место автономной зоной по примеру Сиэтла.

Подобная попытка была и в городе Портленде, штат Орегон. Там территорию провозгласили Автономной зоной Патрика Киммонса — в честь темнокожего бандита, застреленного два года назад. Правда, зона занимала всего лишь один перекресток и четыре здания на нем.

Да и просуществовала она недолго. Почти сразу правоохранители разогнали толпу. При этом, по словам полицейских, они не использовали ни газ, ни силу. Зато протестующие за одну ночь нанесли «огромный ущерб зданиям и предприятиям» на северо-западе города. На улицу вышел даже сам мэр, чтобы помочь прибрать мусор за участниками беспорядков.

Беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Тогда местные жители вышли на улицы с требованием прекратить произвол правоохранителей, звучали антирасистские лозунги. Относительно мирные протесты переросли в мародерство и даже в снос исторических памятников. Власти страны обсуждают реформу полиции.