Демонстранты Портленда рассказали об охоте, которую на них открыли люди в камуфляже. Видео

После распоряжения президента США Дональда Трампа о защите американских памятников федеральные правоохранительные органы начали задерживать демонстрантов в Портленде (штат Оригон). Демократы уже назвали происходящее «политическим театром».

В Сети появились многочисленные видео, на которых одетые в камуфляж люди без опознавательных знаков используют силу и заталкивают задержанных демонстрантов в транспортные средства без номеров.

Пресс-секретарь Таможенной и пограничной службы США (CBP) заявила Reuters, что федеральные агенты были направлены в Портленд для поддержки недавно созданного подразделения Министерства внутренней безопасности США (DHS). Ему было поручено обеспечить выполнение принятого в прошлом месяце распоряжения Трампа о защите федеральных памятников. и зданий.

Губернатор Орегона Кейт Браун назвала происходящее «вопиющим злоупотреблением властью со стороны федерального правительства».

«Этот политический театр от президента Трампа не имеет ничего общего с общественной безопасностью», — заявила Браун. СМИ сообщают об аресте 13 митинговавших, но местные власти пока эту информацию не подтвердили.

Демонстранты, протестующие против расизма и жестокости полиции, после убийства Джорджа Флойда ежедневно собирались вокруг федерального здания суда. Иногда их число превышало десять тысяч человек. Портлендская полиция для разгона демонстрантов применяла слезоточивый газ, пока губернатор Браун в начале июля не запретил его использование.

На одном из видео отчетливо видно, как одного из митинговавших федералы запихивают в черный минивэн, на другом — офицер отгоняет врачей, которые пытаются кому-то помочь, на третьем — протестующего, истекающего кровью на земле.

Высокопоставленный чиновник DHS сообщил, что сотрудники арестовывали людей за нападение на чиновников и хищение федеральной собственности. В ответ мэр Портленда Тед Уилер заявил, что служба маршалов США «проведет полное расследование» вопиющих случаев.