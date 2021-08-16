Политолог объяснил, кто выиграл от войны в Афганистане

Только талибам* был выгоден захват власти в Афганистане. Россия может с ними поддерживать отношения, если они создадут новый вариант исламского государства без террористической деятельности, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Свои плюсы получат исламистские движения Среднего и Ближнего Востока. Меньше всех получат США, потому что хотелось победить, а удалось только не проиграть. Основную выгоду получат исламские движения. Я думаю, появится какой-то вариант нового исламского государства», — рассказал Дмитрий Журавлев.

Эксперт выразил мнение о том, что у США, скорее всего, не было никакой договоренности с террористической организацией «Талибан»*. А если и была, то вынужденная. По мнению Журавлева, США устраивало правительство в Афганистане, однако оно было несостоятельным и неспособным существовать без их помощи.

Журавлев отметил, что пока талибы* не рвутся к экспансии, но все может измениться. Это будет зависеть от успеха в экономике.

«Афганистан — страна бедная, а талибы* — слабые хозяйственники. Если через некоторое время в стране нечего будет есть, то экспансия станет единственным выходом. Тогда они вспомнят то зеленое знамя и под этим зеленым знаменем пойдут кого-нибудь грабить», — сказал политолог.

Эксперт добавил, что талибы* проповедуют не мирную религию, а резкий исламизм.

«Нужно же укреплять ислам, увеличивать число правоверных, очищать от неправоверных. А это снова внешняя экспансия, необязательно военная, может, политическая, частично вооруженная — выбежали и убежали обратно», — отметил Журавлев.

Но пока, по мнению эксперта, талибы* хотят мирно управлять страной. Они первыми пошли на переговоры с Россией. И если их мирное правление продлится, то Россия сможет вести с ним дипломатические переговоры. При этом в Афганистане они будут подавлять терроризм, потому что у таких организаций есть монополия на насилие.

«Внутри страны террористических атак не будет, во вне это возможно. Если ситуация будет стабильная, то нет. Но если экономика будет тяжелой, тогда им придется за счет внешних факторов это исправлять. Сейчас нужно понять — талибы* повзрослели, первые талибы* были подростки. В этой ситуации были экономические ошибки», — отметил эксперт.

Но внутри страны будет ужесточение общественных требований, например, женщинам нельзя будет появляться на улице не в парандже. Но на отношения с Россией это не повлияет, отметил Журавлев. Эксперт выразил сомнение в том, что талибы* будут заставлять дипломатов следовать культуре страны. Он отметил, что России будет сложно поддерживать отношения с ними, если за исламизацией быта пойдет терроризм.

«Само по себе ужесточение требований, исламизация быта — она, наверное, будет, но это к межгосударственным отношениям не имеет. Но если после исламизации начнется казнь тех, кто не исламизировался, тогда нам будет труднее сотрудничать с режимом, убивающим своих граждан», — добавил эксперт.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.