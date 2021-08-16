Россия и другие страны переоценили мощь вооруженных сил Афганистана. Захват столицы сторонниками движения «Талибан»* стал неожиданностью. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Собеседник добавил, что российские власти не будут пока спешить с признанием или отрицанием нового руководства Афганистана. Кабулов заявил, что все будет зависеть от его действий в будущем.

«Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они (новые власти Афганистана — прим. ред.) будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение», — подчеркнул собеседник радиостанции.

Ранее СМИ сообщили, что талибы начали наступление на крупные города. По заявлению боевиков «Талибана»*, они взяли под контроль все пограничные территории, вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Жители столицы Афганистана ринулись в аэропорт, чтобы уехать из страны, однако коммерческие рейсы там пока приостановили.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.