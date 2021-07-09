В Кремле объяснили визит представителей талибов* в Россию

Президент РФ Владимир Путин в курсе прибытия делегации запрещенного в России движения «Талибан» в Москву. Переговоры необходимы на фоне эскалации обстановки в Афганистане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что ситуация обострилась не только в самой республике, но и на границе Афганистана и Таджикистана, сообщило РИА «Новости».

«Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — подчеркнул Песков.

По последним данным, боевики «Талибана»* развернули наступление на крупные города Афганистана. Они контролирует уже две трети границы с Таджикистаном.

Песков не стал отвечать на вопрос, признают ли власти РФ талибов* правительством Афганистана, если они займут всю территорию республики.

«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения. Не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Сегодня стало известно, что талибы* взяли под контроль КПП на границе с Ираном и Туркменией. По словам официального представителя политофиса «Талибана»* Мухаммада Наима, граничащие с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на границах.

*Организация запрещена на территории РФ.