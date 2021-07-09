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    09 июля 2021, 23:33

    Афганистан попросил у России, Китая и Индии помощи в борьбе с терроризмом

    Александра Ломейко

    В Афганистане признались, что нуждаются в помощи в борьбе с терроризмом. Страна попросила поддержки у России, Китая и Индии.

    Позицию республики озвучил советник афганского президента Ашрафа Гани по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Его слова привело РИА «Новости».

    «Кабул призывает Китай, Индию, Россию помочь в борьбе с терроризмом в Афганистане», — подчеркнул Мохиб.

    Речь идет, уточнил ТАСС, о технической поддержке в решении проблемы терроризма.

    В Москве тем временем начались двухдневные переговоры с талибами* по обострению ситуации в Афганистане. Представители «Талибана»* заверили, что не допустят использования территории республики для нападения на Россию. Они в принципе не хотят участвовать в международных конфликтах.

    К заявлениям талибов* о планах в Афганистане призвали относиться с осторожностью.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.