Афганистан попросил у России, Китая и Индии помощи в борьбе с терроризмом

В Афганистане признались, что нуждаются в помощи в борьбе с терроризмом. Страна попросила поддержки у России, Китая и Индии.

Позицию республики озвучил советник афганского президента Ашрафа Гани по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Его слова привело РИА «Новости».

«Кабул призывает Китай, Индию, Россию помочь в борьбе с терроризмом в Афганистане», — подчеркнул Мохиб.

Речь идет, уточнил ТАСС, о технической поддержке в решении проблемы терроризма.

В Москве тем временем начались двухдневные переговоры с талибами* по обострению ситуации в Афганистане. Представители «Талибана»* заверили, что не допустят использования территории республики для нападения на Россию. Они в принципе не хотят участвовать в международных конфликтах.

К заявлениям талибов* о планах в Афганистане призвали относиться с осторожностью.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.