Политолог назвал юридически ничтожными аргументы США за новые санкции против России и Ирана | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 13:21 Политолог назвал юридически ничтожными аргументы США за новые санкции против России и Ирана Политолог Онуфриенко назвал ничтожными требования США ввести санкции за дроны «Герань-2»

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Почти половина энергетической инфраструктуры Украины вышла из строя, в том числе благодаря дронам-камикадзе «Герань-2». Мировое сообщество не верит, что Иран не поставлял их России, и требует санкций. Политолог Михаил Онуфриенко в разговоре с Екатериной Малашенко назвал такие требования юридически ничтожными.

Барражирующие боеприпасы «Герань-2» являются аналогом иранских беспилотников. Их собирают в России. Иранский Shahed-136 тоже не уникален — его создали на основе американских и китайских технологий. Однако западные страны обвинили Иран в продаже этих беспилотников в нарушение санкций, а Россию — в их использовании. Накануне прошло заседание Совбеза ООН, его результаты не озвучили.

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«Здесь ситуация совершенно однозначная. Дело в том, что резолюция 2231 от 2015 года, на которую ссылаются американцы, была снята 18 октября 2020 года. В ней идет речь о запрете экспорта и импорта Ираном оружия», — сказал Михаил Онуфриенко.

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В отношении этой страны ввели много таких ограничений. После того как заключили ядерную сделку, именно эту резолюцию отменили. Однако затем США под руководством бывшего президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из нее.

Более того, американская администрация стала угрожать в том числе своим европейским союзникам исполнением решения ядерной сделки. Когда Германия, Великобритания и Франция продолжили сотрудничать с Ираном, США вводили против них санкции.

«Ссылки на эту резолюцию сейчас юридически ничтожны. Именно поэтому США не смогли провести их через Совбез ООН. Этот закрытый режим и попытки давления на Иран абсолютно ничтожны, тем более он обложен всеми мыслимыми санкциями, которые только были», — заявил политолог.

Он также отметил высокую эффективность «Герани-2» при относительно небольшой стоимости взрывчатки и горючего, которые требуются для этих дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сократить потребление электричества. Он признал, что многие объекты энергетической инфраструктуры повреждены. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко оценил урон в 40%.