Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН для обсуждения передачи иранских беспилотников России | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 04:13 Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН для обсуждения передачи иранских беспилотников России Reuters: страны Запада запросили заседание Совбеза ООН по иранскому оружию для России РИА «Новости»

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Дипломаты США, Британии и Франции намерены поднять вопрос о «поставках дронов» из Ирана для России в ходе закрытого заседания Совета безопасности ООН, которое пройдет 19 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Американские власти ранее заявляли, что Иран якобы поставляет России беспилотники собственного производства. В Кремле эту информацию назвали вбросом. А в сентябре глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отмечал, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта.

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ВС РФ используют высокоточное оружие для поражения целей на Украине. Под удары российских военных в ответ на теракт на Крымском мосту попадают военные объекты и энергетическая инфраструктура.

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Миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск считает, что нынешний конфликт — это первая война дронов. Американские СМИ, которые привели его комментарий, отметили преимущества беспилотников на поле боя.