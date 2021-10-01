Политолог Гвритишвили назвал два сценария для Саакашвили в Грузии

Заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении в страну являются фейком, он не пересекал границу. Об этом «360» заявил политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

«Саакашвили там (в Грузии — прим. ред.) не находится. Это очередной фейк, связанный с тем, что завтра выборы в Грузии, он несколько дней назад показывал скриншот своего билета на 2 октября, на вечер, что он якобы улетает. Билет показал. Но билет можно взять и не вылететь», — сказал Гвритишвили.

По его словам, самым лучшим вариантом для экс-президента Грузии будет, если ему не дадут пересечь границу, а просто посадят на самолет в обратную сторону. В худшем случае ему дадут попасть в Грузию, но тогда он сразу будет арестован, потому что это санкционировано судом, политику будет грозить до семи лет лишения свободы.

Он также обратил внимание, что сообщения Саакашвили о том, что он якобы находится в Батуми, сегодня уже опровергло МВД Грузии.

«Это очередная его попытка повлиять на исход выборов. Он думает, что у него столько сторонников, что они могут больше голосов за него отдать. Каждые выборы, которые проходят в Грузии, он заявляет, что приедет, но он никогда не приезжал», — напомнил политолог.

По оценке Гвритишвили, у лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Саакашвили Ники Мелии очень слабые шансы занять место мэра Тбилиси.

«Ника Мелия — этот тот человек, который устроил провокацию в связи с приездом депутата Госдумы Гаврилова, когда тот сел в кресло спикера. Из-за этого было прервано авиасообщение с Грузией. У нас ухудшились отношения», — отметил собеседник «360».

Сейчас, по его данным, «Единое национальное движение» поддерживают порядка 23% жителей Грузии.

«Революции роз больше не будет. Она уже была. Хватит. Есть выборы, и народ сам решает, за кого голосовать. Что касается выборов мэра Тбилиси, то никаких шансов у его партии нет», — заключил он.

В отношении Саакашвили в Грузии возбуждено 13 уголовных дел. По некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки.