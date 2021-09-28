Саакашвили сообщил о покупке билета в Тбилиси для спасения Грузии

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет в Тбилиси на 2 октября, когда в стране будут проходить выборы в местные органы власти. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания, и, как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю», — написал Саакашвили.

Экс-президент подчеркнул, что делает это не ради себя, потому что у него нет личных амбиций и желания занимать какую-либо должность. По его словам, бороться он собирается за будущее нового поколения Грузии.

Там же Саакашвили опубликовал скриншот электронного билета на рейс из аэропорта Борисполь в в международный аэропорт Тбилиси. Из Киева он полетит вместе со своей матерью Гиули Аласанией. В столицу Грузии они должны прибыть в 23:45 по местному времени 2 октября.

О своих планах вернуться на родину Саакашвили сообщал еще в конце августа. Тогда он заверил, что сделает это, несмотря на то, что находится в розыске.