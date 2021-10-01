Бывший президент Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. С приветствием к стране он обратился на своей странице в Facebook.

«Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет», — написал Михаил Саакашвили и опубликовал пост 1 октября.

Официально информации о прибытии бывшего президента пока что нет.

Несколько дней назад опальный политик сообщал, что планирует вернуться в Грузию. По мнению Саакашвили, его присутствие в стране должно защитить волю жителей, поэтому он купил билет на самолет 2 октября.

Михаил Саакашвили захотел прилететь в Тбилиси, когда будут проходить выборы в органы местной власти. Однако руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал, что верить заявлению Саакашвили о возвращении не стоит. По словам эксперта, Саакашвили — «законченный психопат» и вернуться на родину может только в том случае, если его будут встречать «овациями» и понесут на руках в построенную им «за деньги народа» резиденцию. Петр Мамрадзе считает, что реальная поддержка Саакашвили среди населения не превышает 12-13% избирателей.