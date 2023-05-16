Мир 16 мая 2023, 21:51 Политика Турции в отношении России не изменится — Эрдоган Эрдоган: политика Турции в отношении России не изменится после выборов главы республики Pxhere

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика республики в отношении России останется неизменной после выборов главы государства. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Тurk.

Действующий лидер Турции заверил, что страна продолжит ту же политику, которую вела до выборов. Это касается не только отношений с Россией, но и с Соединенными Штатами и другими государствами.

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«Менять ее (политику — прим. ред.) в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе», — подчеркнул он.

В республике идет президентская гонка. На первом этапе выборов главы государства Эрдоган набрал 49,24% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу собрал чуть больше 45%. По итогам этих результатов в стране проведут второй тур голосования, который состоится 28 мая.

Во вторник, 16 мая, Эрдоган впервые вышел на встречу с журналистами после окончания первого этапа выборов. В беседе с телеканалами он рассказал, как относится к ходу голосования. Также действующий президент поведал, какую кампанию проведет в преддверии второго тура.